Kayhauserfeld Wer über die lange Einfahrt auf das Haus am Portsloger Damm zufährt, vermutet hinter „Muffin and friends“ vielleicht zunächst gar kein Katzenhospiz. Denn was zuerst zu hören ist, ist das Gebell von vier Hunden, die aufgeregt auf den Besucher reagieren. Sie sind allerdings weit in der Unterzahl: Insgesamt 36 Katzen geben Annemarie Gerken und ihr Mann hier derzeit ein letztes Zuhause.

