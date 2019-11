Bremerhaven Mit 17 hatte Thomas Popiesch keine Träume mehr: Der Eishockeyspieler wollte raus aus der DDR, dem Staat, der ihm die Freiheit nahm. Ein erster Versuch ging Anfang der 1980er schief – und endete im Gefängnis in Bautzen. Nach dreieinhalb Jahren Haft war Popiesch 21. An eine Eishockeykarriere war nicht zu denken, und auch sonst gab es keine Perspektiven mehr. Eine Flucht kam nicht mehr in Frage – doch dann bröckelte der Eiserne Vorhang in Ungarn. Heute ist der 54-Jährige Trainer des DEL-Clubs Fishtown Pinguins aus Bremerhaven.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe