Langwedel Nach dem Besuch bei seiner Großcousine im Westen war alles anders. Als Roland Kleinschmidt 1988 wieder nach Ilmenau in Thüringen zurückkehrte, hatte er den ewigen Mangel in der DDR satt. Er war es leid, dass seine Frau Gisela Blumen für den „Tag des Lehrers“ in der Schule ihrer Kinder Yvonne (13) und Kevin (9) vor dem Haus pflücken musste, statt sie im Geschäft kaufen zu können. „Man brauchte Beziehungen für Schnittblumen“, erinnert sich Gisela Kleinschmidt, die heute in Langwedel bei Bremen lebt. Er war es leid, dass beim Einkaufen nach der Arbeit die Regale schon wieder ausgedünnt waren. Dass es Baumwollwindeln nur alle zehn Wochen gab. Und dass es für die Kinder zum Feiertag werden musste, wenn einmal doch Kirschen oder Apfelsinen auf dem Tisch lagen. Im Spätsommer 1989 wagte die Familie die Flucht über Ungarn in die Bundesrepublik.

