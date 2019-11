Oldenburg Eigentlich wollte Rudolf Lange nichts anderes als Marineoffizier sein, mit dem Schnellboot zur See fahren. Doch in den 1980ern kam der gebürtige Hamburger, der heute in Jever lebt, mit der Militärpolitik in Berührung – und so nahm der 78-Jährige einen Platz in der deutschen Geschichte ein: Zur Zeit der friedlichen Revolution in der DDR und der Deutschen Einheit arbeitete Lange im Bundeskanzleramt, verhandelte die 2+4-Verträge mit aus und war unter anderem dabei, als Helmut Kohl und Michail Gorbatschow sich erstmals persönlich gegenüberstanden.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe