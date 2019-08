Kiel /Varel Ohne die erhoffte Medaille im Gepäck musste Lea Sophie Kunst am Sonntag die Heimreise von den deutschen Meisterschaften der U-19-Beachvolleyballer in Kiel-Schilksee antreten. An der Seite ihrer neuen Partnerin im Sand, Tessa Hassenstein (VCO Hamburg), war die Titelverteidigerin vom Vareler TB diesmal knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt und belegte den vierten Platz.

Henning Busch

