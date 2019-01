Klein Scharrel Die Welt von Nadine und Thomas Knebelkamp aus Klein Scharrel ist eine, die den meisten Menschen vorenthalten bleibt. Es ist auf den ersten Blick eine düstere Welt, eine, in der die Farbe Schwarz alles andere dominiert. Doch für die Knebelkamps, die der Gothic-Szene angehören, ist es ein Kosmos, den sie selbst gewählt haben und in dem sie sich am wohlsten fühlen.

Die Wände ihres Hauses sind düster gestrichen, die Möbel schwarz lackiert. Roter und schwarzer Samtstoff bedeckt den Tisch, es flackern Kerzen und aus den Boxen dringt die schwere Musik von „Mono Inc.“, einer der Größen in der Gothic-Szene. „Wer mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, den brauche ich in meinem Leben nicht“, sagt Nadine Knebelkamp mit fester Stimme.

Toleranz und Integration

Sie selbst nennt sich einen Alltagsgrufti, was bedeutet, dass sie sich jeden Tag, auch bei ihrer Arbeit als Buchhalterin mit Kundenkontakt, durch die Wahl ihrer Kleidung und Schminke als Gothic zu erkennen gibt. „Viele ältere Kunden sagen mir, dass ich immer so toll aussehe“, freut sich die 41-Jährige über die positive Resonanz der Kundschaft auf ihr Äußeres – die schwarzen Haare mit der knallroten Strähne und die dunkle Kleidung. „Ich möchte mich nicht mehr verstellen müssen“, erklärt Nadine Knebelkamp, „denn ich glaube, dass das Gothic-Sein schon immer in mir steckte“.

Toleranz und Integration, das sind die zentralen Werte in der Gothic-Szene. Sie werden von allen gelebt. „In der normalen Welt geht es immer nur darum, dass sich die Leute anderen gegenüber beweisen müssen“, kritisiert Thomas Knebelkamp, im echten Leben LKW-Fahrer. „Bei uns stellt jede Person für sich schon etwas dar, plumpes und aggressives Verhalten gibt es nicht. Das macht die Szene sehr friedlich und angenehm.“ Hinzu kommt: „Der Alkoholkonsum ist gemäßigter, es gibt weniger Betrunkene.“

Doch warum wird man eigentlich Gothic? Welche Lebensphilosophie steckt dahinter? „Die Einstellung der Gothics zu Leben und Tod unterscheidet sich von der des Durchschnittsbürgers“, beschreibt Thomas Knebelkamp. „Wir sind vielleicht etwas sensibler und stehen anders zum Tod. Wir verdrängen ihn nicht, sondern denken in einem gesunden Maß darüber nach.“ Er betont: „Und wir sehnen uns den Tod nicht herbei, wie viele denken, den finden wir auch blöd.“

Gothic, Grufti – Was ist das eigentlich? Subkultur, die in den 1980er Jahren aus der Punk- und New-Wave-Bewegung hervorgegangen ist. Geprägt durch eine Lebenshaltung, die auf einer Faszination für Tod und Vergänglichkeit basiert. Musik und Literatur (Gothic Rock und Gothic Fiction) hatten Einfluss auf das äußere Erscheinungsbild der Gothics. Mitglieder der Szene, auch als Gruftis bekannt, gelten gemeinhin als friedlich.

Es sei einfach nur so: „Wir werden sterben, weil aus dem einen oder anderen Grund unser Körper nicht mehr funktioniert – Unfall. Leberschaden. Egal was. Das ist unvermeidlich und das müssen wir akzeptieren“, führt er aus.

Seit 15 Jahren sind beide ein Paar. Kennengelernt haben sie sich auf eine für die damalige Zeit höchst ungewöhnliche Weise – im Internet – beim „EinsLive Liebesalarm“. „Ich hatte damals in Köln eine 50er-Postleitzahl, Thomas in Cloppenburg eine 49er“, blickt Nadine Knebelkamp zurück. „Ich dachte, das muss ja ziemlich nah beieinander liegen.“ Heute lacht sie darüber, dass sie sich um mehrere Hundert Kilometer verschätzt hatte.

Schon damals waren beide Gothics. „Vor 18 Jahren hatte ich eine Freundin in Köln, die schon Alltagsgrufti war“, erzählt Nadine Knebelkamp über ihre Anfänge, „und Samt, Kerzen und Totenköpfe fand ich schon immer toll“. Es war ihr Einstieg in die Szene. Ehemann Thomas ergänzt: „Bei mir war es so, dass mich toupierte Haare, schwarzer Mantel und Pikes (nach vorne hin extrem spitz zulaufende Schuhe) schon immer fasziniert haben.“

Ammerland: keine Szene

Im Jahr 2008 zogen sie gemeinsam von Köln nach Klein Scharrel, heirateten schließlich 2011 in der Mühle in Edewecht – standesamtlich, versteht sich. Denn Knebelkamp und seine Frau sind unreligiös. „In meinen Augen ist Religion eine Erfindung der Menschen, um die Schwachen zu beruhigen“, mutmaßt der 47-Jährige, „und wenn wir tot sind, dann kommt da auch nichts mehr“.

Und wie lebt es sich als Gothic im Ammerland? „Im Gegensatz zur Großstadt gibt es hier kaum eine Szene“, weiß Thomas Knebelkamp. Die ist woanders. Und wenn sie sich überhaupt in der Nähe trifft, dann bei der „Love never dies“-Party im Oldenburger „Cadillac“.

Doch wie in jeder Subkultur gibt es auch bei den Gothics Treffen, die ihnen „heilig“ sind. Bekannt ist etwa das „M’era Luna“-Festival in Hildesheim. Eine Stufe darüber: Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig, mit 30 000 Besuchern das weltgrößte seiner Art. Die prachtvoll gekleideten Gestalten bevölkern dann für ein verlängertes Wochenende die Stadt. Über ganz Leipzig verteilt gibt es dann Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Filme oder Leichenwagentreffen – alles, was das Gothic-Herz begehrt. Und weil es „den“ Gothic nicht gibt, ist das Spektrum breit. Wie beim Schlager gibt es auch bei den Gothics die unterschiedlichsten Strömungen.

„Die Szene hat durchaus Geld“, weiß Thomas Knebelkamp, „da gehören Ärzte und Rechtsanwälte genauso dazu wie normale Leute“. Und was die Knebelkamps besonders schätzen: Alle sind gleich, die Gäste wie auch die Musiker, die sich abseits der Bühnen unter das Volk mischen und keinerlei Allüren haben. Mit einigen von ihnen sind die Knebelkamps auch befreundet. „Alle begegnen sich auf Augenhöhe. In der Szene spielen soziale Unterschiede keine Rolle. Das macht alles ungezwungener und auch einfacher“, resümiert der 47-Jährige.

Wirtschaftsfaktor

Dass die Szene ein enormer Wirtschaftsfaktor ist, hat die Stadt Leipzig längst begriffen. Hotels, Taxis, Restaurants – viele profitieren von den düsteren Gestalten. Zahlreiche Schaufenster sind für die Dauer des Festivals szenetypisch gestaltet, die Menschen in der Stadt sind den Gruftis gegenüber durch die lange Tradition der Veranstaltung sehr offen eingestellt. Sie wissen, dass von ihnen keinerlei Gefahr ausgeht, auch wenn die Lebenseinstellung eine andere ist. „Die Busfahrer schlagen sich förmlich darum, an diesem Wochenende Dienst machen zu dürfen“, nennt Thomas Knebelkamp ein Beispiel.

Und die Szenegänger selbst? Die schmeißen sich richtig in Schale, wenn das Event des Jahres ansteht. „Ein paar Monate vorher hole ich meine Schneiderpuppe raus und dann überlege ich mir etwas“, sagt Nadine Knebelkamp. Denn die Kleider, die in Leipzig zur Schau getragen werden, sind keineswegs bloß von der Stange. „Da steckt ganz viel Kreativität drin“, führt die 41-Jährige aus. „Sehen und gesehen werden, darum geht es“, fügt Thomas Knebelkamp hinzu. Zum zwölften Mal reisen die Knebelkamps in diesem Jahr zum WGT – es ist ihre Veranstaltung – hier können sie so sein, wie sie sind.