Landkreis /Dötlingen /Oldenburg Eine gewöhnliche Papprolle hält Hans-Adolf Puls in den Händen. „Im Grunde genommen ist die Rolle dafür zu klein“, sagt er, während er sie dreht und wendet. Denn das, was sich in diesem runden Behälter befand, ist eingerahmt hinter ihm zu sehen: Der 81-jährige Kunstsammler hat vor rund einem halben Jahr zwei seltene Radierungen von Georg Müller vom Siel erstanden. Der 1865 in Butjadingen geborene Künstler ist vor allem im Landkreis Oldenburg bekannt: Er bildete oft in seinen Bildern die Hunteniederung ab.

