Langenberg /Hude Lange ist es nicht mehr hin bis zur großen Eröffnung der Diskothek „Havanna Club“ an der Langenberger Straße 71 in Hude-Langenberg. Die Vorbereitungen laufen dort derzeit auf Hochtouren, letzte Planungen werden umgesetzt und Bestellungen getätigt. Die Helfer packen noch mal kräftig mit an, um die Disco bis zum 14. Juni auf Hochglanz zu bringen. Dann steigt Teil 1 der Eröffnung, am Samstag, 15. Juni, folgt Teil 2.