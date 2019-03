Langeoog In die Affäre um den Wittmunder SPD-Landtagsabgeordneten Jochen Beekhuis (Großefehn) ist offenbar auch einer seiner öffentlichen Fürsprecher verstrickt: der stellvertretende Vorsitzende des Langeooger SPD-Ortsvereins, Mario Kramp. Es geht um Chats, in denen Parteikollegen attackiert worden sein sollen, und mutmaßlich von Beekhuis fingierte Leserbriefe. Am Mittwoch hatte Kramp der „Ostfriesen-Zeitung“ im Namen seines Ortsvereins eine Solidaritätsbekundung für Beekhuis geschickt. Am Donnerstag stellte sich heraus: Im Chat mit dem Landtagsabgeordneten hatte auch er gegen die Wittmunder SPD-Kreisverbandsvorsitzende Roswita Mandel ausgeteilt.