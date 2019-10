Lastrup /Kreis Cloppenburg Knietief im Blut steht hier niemand. Richtig zur Sache geht es trotzdem. Wenn das Team „Butchers Wolfpack“ – quasi die Deutsche Nationalschaft der Metzger – loslegt, wird kräftig angepackt. Und das muss auch so sein. Denn das handverlesene Team hat großes vor. Am 5. September 2020 wollen sie an der Weltmeisterschaft in Sacramento (USA) teilnehmen und mit ihren Fleisch-Kreationen überzeugen.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe