Lastrup „Es ist nicht zu glauben, dass er immer besser wird“, ist selbst Vater Werner Grüß erstaunt, der seinen Sohn Wenzel zu den jüngsten Wettkämpfen begleitete. Nachdem der 16-jährige Lastruper bereits im August in London bei der Mind Sports Olympia vier Titel geholt hatte und dabei fast die gesamte Weltelite im allgemeinen Kopfrechnen, der Königsdisziplin, geschlagen hatte, holte er sich nun in Bielefeld den Titel bei den Weltmeisterschaften der Jugendlichen – und das mit rund 700 Punkten Vorsprung. Nur eine Woche später nahm er an der alle zwei Jahre stattfindenden Weltmeisterschaft der Kopfrechner in Wolfsburg teil. Hier gewann er den Titel als vielseitigster Rechner und belegte in der Gesamtwertung aus zehn Disziplinen Platz 3. „Das hat zuletzt vor acht Jahren ein Deutscher geschafft. Besser war noch nie ein Deutscher“, erzählt Werner Grüß.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe