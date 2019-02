Leer /Scheeßel Jahrelang mussten die mehreren Zehntausend Gäste des Hurricane-Festivals in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) möglichst alles, was sie während der „tollen Tage“ brauchten, schon bei der Anreise mitbringen. Andernfalls gab es ein kleines Kiosk-Zelt fürs Nötigste – oder die Option, sich in der Regel zu Fuß ins wenige Kilometer entfernte Dorf aufzumachen, um sich dort in einem Supermarkt einzudecken. Inzwischen gibt es auch auf dem Festival-Gelände selbst einen Supermarkt – und in diesem Jahr (21. bis 23. Juni) und den nächsten beiden Jahren wird der von der in Leer beheimateten Bünting-Tochter Combi errichtet. Das teilt die Handelsgruppe jetzt mit.