Leipzig /Dresden Es ist nicht nur die Tatsache, dass Stadt und Land so übersät mit Wahlplakaten sind, wie ich das in Sachsen kaum je erlebt habe. Es sind auch die zahlreichen direkten und indirekten politischen Statements, auf die man im Straßenbild etwa von Dresden oder Leipzig ständig trifft. Da bekennt sich eine Leipziger Privatschule zu Weltoffenheit und verurteilt Fremdenfeindlichkeit. Die Semperoper in Dresden hisst Flaggen mit politischen Botschaften, und die Kirchen weisen per Transparent auf ihren „Aufruf 2019“ hin.