Leipzig Frauke Petry (44), zwischen 2013 und 2017 Sprecherin der AfD, ist eine davon. Heute ist sie das Gesicht der Blauen Partei. Die AfD hatte sie im Herbst 2017 im Zorn verlassen. Am Morgen treffe ich Petry in Leipzig. Die Blaue Partei hat ihre Geschäftsstelle in einem unscheinbaren Haus im Norden der Stadt. Kein Schild weist darauf hin, nur am Klingelknopf erkennt der Besucher, dass hier wirklich eine Partei residiert.