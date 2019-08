Leipzig In der Leipziger Georg-Schumann-Straße, am Rande des Edel-Viertels Gohlis, steht eine dieser typischen Leipziger Stadtvillen. Im oberen Geschoss ist die Burschenschaft „Armina“ untergekommen. Darunter eine politische Partei, die kaum einer kennt – die „Blaue Partei“. An diesem Augusttag treffe ich dort die Gründerin: Frauke Petry (44). Sie kommt mit ihrer jüngsten Tochter ins Büro. Pauline kam im Mai zur Welt und hat noch neun weitere Geschwister. Während unseres Gesprächs wird Petry die Kleine stillen. Im kleinen Hauptquartier der „Blauen“ gehört sie offenkundig quasi zum Inventar.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe