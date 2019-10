Lemwerder „Grüezi“ statt „Moin“ dürfte es auf dem ehemaligen Flughafengelände in Lemwerder künftig öfter heißen. Der Grund: Das Schweizer Windkraftunternehmen Agile Wind Power AG hat große Pläne und will diese in der Wesermarsch verwirklichen. In Halle 23 sollen künftig Windkraftanlagen produziert werden, die es in dieser Form noch nicht gibt. Die „Vertical Sky A32“ ist eine so genannte Vertikalachsen-Windturbine und könnte den Markt ganz schön durcheinander wirbeln.

