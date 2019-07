Linswege /Petersfeld Zeitreise gefällig? Dann ist der Rhodo-Park Hobbie kommendes Wochenende genau die richtige Anlaufstelle. Sowohl Samstag, 3. August, 11 bis 24 Uhr, als auch Sonntag, 4. August, 11 bis 19 Uhr, treiben auf dem rund 70 Hektar großen Gelände allerlei fantasievoll gewandete Gestalten ihr Unwesen und laden unter dem Titel „Mittelalter im Zauberwald“ zu spannenden Einblicken in eine ganz besondere Welt ein. Möglich macht das eine Kooperation mit der Eventagentur Viking-Event, die in diesem Jahr erneut für beste Unterhaltung sorgen will.

Anuschka Kramer https://www.nwzonline.de/autor/anuschka-kramer Redakteurin

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2602 Lesen Sie mehr von mir