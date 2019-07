Loy Ist jetzt Schluss mit dem kuriosen Ampel-Trick in Loy? Vor zwei Wochen hatte die NWZ über den ungewöhnlichen Kniff der Dorfbewohner berichtet, den diese nutzen, um sich an der Einmündung der Dorfstraße in die Braker Chaussee (Bundesstraße 211) in den auf der Bundesstraße fließenden Verkehr einzuordnen oder um die Kreuzung geradeaus auf die Butjadinger Straße zu überqueren.