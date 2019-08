Loy Der Klang, der Diesel-Geruch: Hermann Braun findet das faszinierend an alten Treckern. Eines dieser jahrzehntealten Fahrzeuge fährt er selbst: einen Deutz 4506, Baujahr 1973. „Der ist fast so bequem wie ein Auto, nur nicht ganz so schnell“, sagt der 2. Vorsitzende der Loyer Treckerfreunde.