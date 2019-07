Loy Es wirkt auf den ersten Blick etwas kurios, was da an der Einmündung der Dorfstraße in die Braker Chaussee (Bundesstraße 211) in Loy regelmäßig zu beobachten ist. Autofahrer, die in der Dorfstraße stehen, nutzen nämlich eine ungewöhnliche Methode, um sich in den auf der Bundesstraße fließenden Verkehr einzuordnen oder um die Kreuzung geradeaus auf die Butjadinger Straße zu überqueren.