Lüerte „Mama! Da steht ein Auto auf dem Dach!“ Timo Brengelmann kennt die Sprüche, wenn Kinder mit ihren Familien an seinem Haus in Lüerte vorbeilaufen. Der Anblick ist in der Tat selten: Nicht in, sondern auf der Garage steht sein ockerfarbenes Auto. Ein Trabant. „601 Limousine, 26 PS, verbraucht 8,5 bis neun Liter auf 100 Kilometer, Viergang-Getriebe und Lenkstock-Schaltung“, zählt der 42-Jährige auf. „Und er stinkt wie die Pest“, ergänzt Mutter Linda und lacht.

Verena Sieling https://www.nwzonline.de/autor/verena-sieling Wildeshausen

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2708 Lesen Sie mehr von mir