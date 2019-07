Manchester /Oldenburg Wenn man mit Sophie Hollwege über Fußball spricht, merkt man schnell, dass sie ihr Herz an diesen Sport verloren hat. Die 16-jährige Oldenburgerin tritt mit den B-Juniorinnen des Krusenbuscher SV mehrmals in der Woche gegen den Ball. In der Niedersachsenliga gehört sie zu den Leistungsträgerinnen.