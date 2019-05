Marienberg Wer durch Europa reist, findet neben der Politik am Wegesrand so manche spannende Geschichte. Zum Beispiel über Tiere. Manchmal verbinden sich da Politik und Geschichte, europäischer Austausch und gesunde Bodenständigkeit. In Marienberg mitten im sächsischen Erzgebirge, in der Nähe der tschechischen Grenze lebt der Förster und Jäger Hubertus Heine mit seiner Familie. Und zu der gehören auch zwei Hunde. Zwei besondere Hunde.