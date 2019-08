Metjendorf Wirbel um eine 69-jährige Autofahrerin in Metjendorf: Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr sorgte eine die Frau aus Wiefelstede für einen großen Schreck. Als sie vom Metjengerdesweg auf ein Grundstück abbiegen wollte, touchierte sie mit ihrem Fahrzeug ein parkendes Auto. Anschließend prallte sie in ein Garagentor. „Sie ist so oft dagegen gefahren, dass jetzt ein richtiges Loch im Tor ist und es sich nicht mehr öffnen lässt“, sagt eine Nachbarin. Laut Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 6000 Euro.