Molbergen Noch weniger praktische Erfahrung als mit Golf habe ich eigentlich nur mit den Sportarten Polo, Rollhockey und Quidditch. Klar, ich habe „Happy Gilmore“ im Fernsehen geschaut. Aber in dem nicht gerade als cineastisches Meisterwerk geltenden Film über einen verhinderten Eishockeyspieler, der sich als Golfer versucht, wird gefühlt mehr geprügelt als geputtet. Na ja, und über meine wenigen Versuche beim Minigolf reden wir am besten gar nicht erst. Wenn ich nur an dieses verdammte Wellen-Hindernis denke . . . Egal, ich versuch es trotzdem einfach mal. Ich stelle mich auf dem schönen Gelände des Golfclubs Thülsfelder Talsperre einer ersten Übungsstunde.

