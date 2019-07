Moorhausen Es ist ungefähr zehn Jahre her, dass Imke Presting das Glück an der Wurzel gepackt hat: Raus aus der Stadtwohnung mit viel zu kleinem wilden Garten in Wilhelmshaven und rein ins Grüne. Dort, weit draußen auf einem großen Grundstück in Moorhausen auf halber Strecke zwischen Jever und Sillenstede, entstand nach und nach ihr naturnaher Garten. Der ist inzwischen ihr ganzes Glück. Imkes Glücksgarten.

Oliver Braun https://www.nwzonline.de/autor/oliver-braun Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965313 Lesen Sie mehr von mir