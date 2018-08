Neuenburg Es sind große Fußstapfen, in die Nicole Ringsdorf tritt: Sie ist die Nachfolgerin von Hannelore Evers, die die Grundschule Neuenburg fast 20 Jahre lang geleitet hat. Die Arbeit ihrer Vorgängerin weiß die neue Schulleiterin auch sehr zu schätzen: „Ich habe schon bei meinem ersten Besuch hier an der Astrid-Lindgren-Grundschule gemerkt, wo Schulleitung und Kollegium die Schwerpunkte setzen. Hier wird viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder die Schule und den Unterricht mitgestalten können, und das ist so wichtig“, sagt die 41-Jährige. Sie lebt in Wilhelmshaven und ist die neue Schulleiterin der Neuenburger Grundschule.

