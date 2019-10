Neuenburg Das war mehr als ein Job: Anke Lammers hat ihr ganzes Berufsleben über Kindern dabei geholfen, sich zu entwickeln, zu lernen und dabei einfach sie selbst zu bleiben. Das, was früher Kindergärtnerin und später Erzieherin hieß, nennt Anke Lammers gern Elementarpädagogin: „Wir begleiten die gesamte Entwicklung der Kinder“, sagt die 61-Jährige. Jetzt geht die Leiterin des Kindergartens im Neuenburger Schloss in die passive Phase der Altersteilzeit. An diesem Mittwoch wird sie von der Gemeinde Zetel verabschiedet.

