Neuenburg Das ist ein großer und längst überfälliger Schritt in Richtung Zivilisation: In Neuenburg kann man bald mit Handys im Vodafone-Netz telefonieren und im Internet surfen. Bisher ging das nicht. Wer einmal in Neuenburg eine Autopanne hatte und versucht hat, mit seinem Vodafone-Handy den Pannendienst zu rufen, hatte bisher keine andere Wahl, als in eine Tankstelle oder ein Geschäft zu gehen und wie in den 90er Jahren zu fragen, ob er bitte das Festnetztelefon benutzen könne.

Sandra Binkenstein https://www.nwzonline.de/autor/sandra-binkenstein Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2506 Lesen Sie mehr von mir