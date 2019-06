Neuenburg Die menschlichen Sinne schränken uns ein, der menschliche Geist wiegt uns mit Hoffnung und Erfahrungswerten in trügerischer Sicherheit, unsere Vorstellungskraft ist so begrenzt, dass uns die Realität immer wieder mit ihren Facetten überraschen kann. Was ist Realität überhaupt und wie gehen wir damit um, wenn sich Dinge als anders herausstellen, als wir dachten? Mit diesen Fragen befassen sich die fünf Künstler, die bei der 36. Neuenburger Kunstwoche gerade im Vereenshuus arbeiten.

Sandra Binkenstein https://www.nwzonline.de/autor/sandra-binkenstein Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2506 Lesen Sie mehr von mir