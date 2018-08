Neuenburg Genau dort, wo vor 100 Jahren Diedrich Müller Möbel für Kaiser Wilhelm II fertigte, sitzt heute eine kleine Frau auf einem rollenden Drehstuhl. Anja Hänisch ist umgeben von Geschichte: Sie arbeitet in dem Haus, das einst die erste Möbelwerkstatt im Ort war, das Atelier des Tischlers Diedrich Müller. Dessen Geschäft hat Neuenburg berühmt gemacht und es besteht bis heute. Anja Hänisch arbeitet in der Werkstatt, in der Müller massive Möbel in Handarbeit fertigte, gerade an einem mehr als 300 Jahre alten Schrank.

Sandra Binkenstein https://www.nwzonline.de/autor/sandra-binkenstein Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2506 Lesen Sie mehr von mir