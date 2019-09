Neuenburg Vor zwei Jahren hat die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) den Ort Neuenburg verlassen, jetzt zieht die Raiffeisen-Volksbank nach: Die Volksbank schließt die Filiale am Alten Marktplatz in Neuenburg. Was bleibt, ist der Geldautomat, an dem Kunden Geld abheben und einzahlen können. Außerdem wird auch ein Kontoauszugsdrucker weiterhin in dem Gebäude stehen – Selbstbedienungsfiliale nennt das die Volksbank.

