Neuenkruge In Ursel Eckers Laden an der Straße „Alter Postweg“ in Neuenkruge steht die Zeit irgendwie still. Lichtwerbung für „Vox Kaffee“ und „Kipp’s Kaffee“ hängt seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts über dem Tresen – obwohl es diese Sorten schon lange nicht mehr gibt. In den Regalen lagern Lebensmittel aller Art, auch Geschenkartikel und Präsentkörbe gibt es bei der Neuenkrugerin – und Textilien. Ein echter Gemischtwarenladen, der lediglich aussieht wie ein Museum. „Mit einem umfangreichen Sortiment in jeweils kleinen Mengen“, wie es Ursel Ecker lachend umschreibt.

