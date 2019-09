Neuvrees Erneute Wolfsrisse an Damwild: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sowie in der darauffolgenden Nacht von Freitag auf Samstag hat das Tier in einem eingezäunten Damwild-Gehege in Neuvrees in der Nähe der Feldstraße insgesamt fünf Rehe gerissen.

