New York /Washington 58 Stockwerke erstreckt sich der „Millennium Tower“ im Herzen von San Francisco in den Himmel. Der Wolkenkratzer, erbaut im Jahr 2009 in der Mission Street für die Wohlhabenden der Stadt, könnte als geeignetes Symbol für die Wohnraum-Krise stehen, in der sich die Westküsten-Metropole am Pazifischen Ozean befindet. Die Blumenkinder, von der Liberalität San Franciscos und dem früher erschwinglichen Lebensstil einst magnetisch angezogen, könnten sich heute die Stadt nicht mehr leisten. Die Durchschnittsmiete für ein Einzimmer-Apartment beträgt derzeit umgerechnet 3400 Euro. Und wer ein Haus kaufen will, muss dafür rund 1,2 Millionen Euro hinlegen.