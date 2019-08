Niens Seit ihm eines seiner Models einmal die Ölfarbe von der Leinwand geschleckt hat, baut Hartmut Kiewert eine Art Boxring um sich auf, wenn es zum Malen raus auf die Weide geht. Dann muss er schnell sein, denn seine Motive neigen dazu, sich zu bewegen, wenn auch nicht besonders oft. Hartmut Kiewert ist Maler und betreibt ein Atelier in Leipzig. Das tauscht er regelmäßig für zwei Wochen im Jahr gegen eine Weide in Butjadingen ein. Dann ist er zu Gast auf dem Hof Butenland – jenem Ort, an dem die Utopie, die er auf seinen Bildern darstellt, bereits Realität geworden ist.

