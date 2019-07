Nordenham Auf ihrem Weg zur Arbeit bei der Kreisbildstelle ist Elvira Koch jeden Tag an dem weißen Gebäude mit der außergewöhnlichen Architektur vorbeigekommen, das die meisten Nordenhamer als „Röhrenhaus“ kennen. Die Bezeichnung hängt mit der ebenso avantgardistischen wie rätselhaften Fassadenverzierung aus Kunststoffrohren und Metallstangen in Winkelformation zusammen. Auf Elvira Koch hat diese Baukunst schon immer eine enorme Anziehungskraft ausgeübt. Ende 1998 ging ihr Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Knut Steinhäuser kaufte sie die eine Hälfte des zweigeteilten Hauses an der Schulstraße. Im Januar 1999 zog das Paar dort ein. Diese Entscheidung haben die beiden nie bereut. Sie sind stolze Eigentümer des mit ziemlicher Sicherheit einzigen Wohngebäudes in Nordenham, das direkt dem Bauhaus-Stil zuzuordnen ist. Es spiegelt die Zusammenführung von Kunst, Handwerk und Funktionalität wider.

