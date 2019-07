Nordenham Cannabis ist nach wie vor die illegale Droge Nummer eins in der Wesermarsch. Das geht aus dem Jahresbericht 2018 hervor, den die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose 12 am Dienstag vorgestellt hat. Danach sind mehr als ein Drittel aller Klienten, die im vergangenen Jahr Kontakt zur Rose 12 hatten, wegen einer Cannabisabhängigkeit gekommen. Eine längerfristige Beratung haben in 2018 161 Klienten in Anspruch genommen. 69 von ihnen waren in erster Linie Cannabis-Konsumenten. Einschließlich der so genannten Einmalkontakte waren im vergangenen Jahr 314 Klienten in der Rose-12-Beratung.

Jens Milde

