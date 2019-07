Nordenham Für eine Entwarnung ist es noch zu früh, aber die Lage entspannt sich: Die Stadt Nordenham hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um dem Mangel an Krippen- und Kindergartenplätzen entgegenzutreten. Nach Angaben des Amtsleiters für Bildung und Freizeit, Jens Freese, nehmen nach den Sommerferien zwei neue Krippengruppen in städtischen Einrichtungen den Betrieb auf. Zudem sind zwei zusätzliche Kindergartengruppen in Planung.

