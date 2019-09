Nordenham Klarer könnte die Botschaft nicht sein: „Wenn Sie die AfD wählen, waschen Sie Ihr Auto bitte woanders! Mit diesem Schild macht Lars Christiansen deutlich, dass er auf Kunden aus der rechten Szene gut verzichten kann. Er hat die Hinweistafel am Donnerstag an seinem Autopflegebetrieb in Friedrich-August-Hütte aufgehängt und ein Foto davon bei Facebook veröffentlicht. Wie fallen die Reaktionen auf diesen mutigen Schritt aus? „Bisher fast nur positiv“, sagt der Firmeninhaber und verweist auf die vielen anerkennenden Kommentare in den Online-Netzwerken.

