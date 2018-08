Nordenham Dort, wo die Atenser Allee, die Coldewärfer Straße und die Bundesstraße 212 zusammentreffen, kracht es fast regelmäßig. Am vergangenen Samstag hat ein Motorradfahrer aus Delmenhorst auf der so genannten Hammer-Kreuzung sein Leben verloren. Der tragische Unfall hat die Diskussion darüber, wie sich dieser Kreuzungsbereich sicherer machen lässt, neu entfacht. Eine Ampel muss her, fordern inzwischen viele Nordenhamer. Und auch die Polizei kommt zu der Einschätzung, dass eine Lichtzeichenanlage die beste Lösung wäre, um das Gefahrenpotenzial auf der Hammer-Kreuzung zu entschärfen. Das hat Kommissariatsleiter Helmut Strowitzki am Dienstag auf Nachfrage der NWZ mitgeteilt.

