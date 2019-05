Nordenham Wie lässt sich Insektenvielfalt auf Rasenflächen in jedem Privatgarten fördern? Hobbygärtner Fritz Bahlmann aus Großensiel hat es ausprobiert – gleich in drei Varianten: eine Rasenfläche, in der es summt und brummt, sowie ein Streifen Wildblumenwiese und darüber hinaus – ganz neu – eine Bienenweide.

Horst Lohe https://www.nwzonline.de/autor/horst-lohe Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2206 Lesen Sie mehr von mir