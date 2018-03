Nordenham Über Hunderte von Metern zieht sich der grau-braune Wall aus aufgetürmten Pflanzenresten am Deichweg entlang. Spaziergänger und Radfahrer staunen über die riesigen Mengen an Treibsel, die sich in Blexen angesammelt haben. Zum Teil versperrt das zusammengefahrene Schwemmgut sogar den Blick auf Bremerhaven und die Außenweser. Viel ärgerlicher sind aber die Arbeit und die Kosten, die mit der Beseitigung des Materials verbunden sind. Bauhofmitarbeiter des II. Oldenburgischen Deichbandes haben in dieser Woche in Blexen damit begonnen, die Treibselmassen abzufahren.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe