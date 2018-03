Nordenham Gärtner sind es gewohnt anzupacken. Und genau das machen jetzt fünf Hobbygärtner aus der nördlichen Wesermarsch. Die Aktion Offene Gartenpforte wird eigentlich jedes Jahr über das Bauamt der Stadt Bremerhaven organisiert. Doch dieses Jahr ist nicht sicher, ob die Stadt Bremerhaven die Aktion weiterführt. Denn in Bremerhaven gebe es immer weniger Anmeldungen, sagt Maurice Müller, Stadtrat für Gartenbau in Bremerhaven. Die Nordenhamerin Christa Bahlmann wurde am Telefon immer wieder vertröstet. Doch sie wollte nicht länger warten. Daraufhin haben sich einige Gartenbesitzer aus der Region zusammengesetzt. Christa und Fritz Bahlmann, Anne und Hinrich Allmers aus Nordenham, Johanna Kühn aus Stadland, Marion und Mario Wagner-Hansen aus Butjadingen und Christa und Hans Meinen aus Jade, haben beschlossen, die Aktion für die nördliche Wesermarsch einfach in Eigenregie zu organisieren.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe