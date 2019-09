Nordenham Wer in Nordenham auf der Suche nach einem Bauplatz in Innenstadtnähe ist, hat schlechte Karten. Der Bedarf ist groß, das Angebot bescheiden. Daher schmiedet die Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft (GNSG) schon seit Jahren den Plan, im Südwesten des Wohnparks Tongern ein neues Baugebiet zu erschließen. Die Verhandlungen über den Ankauf des erforderlichen Grundstücks haben sich allerdings in die Länge gezogen. Jetzt ist sich die GNSG mit dem Eigentümer des Grünlands einig geworden. Nach der Vereinbarung erwirbt die Siedlungsgesellschaft eine etwa 4 Hektar große Fläche, die im Westen an den Butjadinger Zu- und Entwässerungskanal sowie im Norden an die Neubautenzeile der Lise-Meitner-Straße grenzt. Nach Angaben des GNSG-Geschäftsführers Frank Wahlen sollen dort rund 40 Parzellen für Einfamilienhäuser entstehen. Wie das künftige Wohngebiet heißen soll, steht noch nicht fest.

