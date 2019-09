Nordenham Die älteren Generationen waren es als Kinder gewohnt, den Weg zur Schule zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Inzwischen ist es – zumindest im Grundschulbereich – eher die Ausnahme, wenn ein Kind alleine zur Schule kommt. Laut einer Umfrage traf das im Jahr 2016 in Deutschland nur noch auf 37 Prozent der Grundschüler zu. In den 70er-Jahren hatte deren Anteil bei rund 90 Prozent gelegen. Mit dieser Entwicklung geht ein verstärktes Aufkommen an Elterntaxis einher. Immer mehr Mütter und Väter bringen ihre Sprösslinge heutzutage lieber mit dem Auto zur Lehranstalt. Und zwar so nah wie möglich. Das führt zwangsläufig zu Verkehrsproblemen, die in Großstädten schon länger ein heiß diskutiertes Thema sind und jetzt auch in Nordenham verstärkt auftreten.

Norbert Hartfil https://www.nwzonline.de/autor/norbert-hartfil Redaktionsleitung Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2201 Lesen Sie mehr von mir