Nordenham /Varel Baby-Boom in Varel: In der Geburtsklinik des St.-Johannes-Hospitals kamen in den ersten drei Monaten dieses Jahres so viele Babys zur Welt wie nie zuvor. Während es im gesamten letzten Jahr 645 Geburten waren, wurden bis Ende März schon 203 Kinder geboren, etwa 60 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Hält diese Tendenz an, werden es am Jahresende über 800 sein“, prognostiziert Ute Kopperschmidt, Sprecherin der Friesland-Kliniken.

Olaf Ulbrich https://www.nwzonline.de/autor/olaf-ulbrich Redaktionsleitung Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2501 Lesen Sie mehr von mir