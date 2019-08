Nordenham Stephanie Limberg vom Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Nordenham versorgt die freiwilligen Helfer mit Zetteln. Sie zeigen den Weg, den die vermisste Seniorin wahrscheinlich gegangen ist, nachdem sie am Donnerstag, 8. August, aus einem Pflegeheim in Phiesewarden verschwunden war. 25 Frauen und Männer haben sich eine Woche später auf dem Parkplatz des Markant-Marktes in Ellwürden versammelt. Sie wollen sich auf die Suche nach der 81-Jährigen machen. Julia Kajahn hatte bei Facebook zu der Aktion aufgerufen. „Ich habe mir immer vorgestellt, das wäre meine Oma“, erzählt die 27-Jährige. Sie will helfen. Sie will dazu beitragen, dass die Angehörigen endlich Gewissheit bekommen, was mit der Seniorin passiert ist.

