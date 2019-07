Nordenham Es gibt Menschen, die sich aus religiösen Gründen auf den Weg machen. Für andere ist es eine sportliche Herausforderung. Wieder andere suchen die spirituelle Erfahrung. Es gibt viele Gründe, auf dem Jakobsweg zu wandern. Aber es gibt auch Menschen, die gar nicht so recht wissen, warum sie es tun. So wie Mario Killmer, Volker Schneider-Kühn und Ingo Berends. Sie sind alle Mitte Vierzig und kennen sich seit ihrer Schulzeit in Nordenham.

