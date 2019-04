Nordwesten In Europa leben mehr als 20 Millionen Einwohner auf insgesamt 2000 Inseln – so heißt es auf der Internetseite der 1. Deutschen Inselkonferenz auf Helgoland. Sieben (bewohnte) davon befinden sich vor der ostfriesischen Halbinsel. Doch was hat es mit den Inseln im Wattenmeer auf sich, vor welchen Herausforderungen stehen die Insulaner und was macht die Inseln so einzigartig – und doch so ähnlich?